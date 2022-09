Polizei: Marodes Geländer Ursache für den Absturz von Balkon

Fürstenau - Ein marodes Geländer ist nach ersten Ermittlungen der Polizei die Ursache für den Absturz von fünf Menschen von einem Balkon eines Einfamilienhauses in Fürstenau im Landkreis Osnabrück. Der Zustand des Geländers aus Holz in Verbindung mit dem Gewicht der sich dagegen lehnenden Männer sei der Auslöser des Unfalls, teilte die Polizei am Montag mit. Diese stürzten etwa dreieinhalb Meter in die Tiefe und schlugen auf einer gepflasterten Fläche auf. Zwei 42 und 36 Jahre alte Männer wurden lebensgefährlich verletzt, einer von ihnen musste noch am Unfallort reanimiert werden. Die restlichen 47, 43 und 38 Jahre alten Männer wurden am Sonntagabend schwer verletzt.