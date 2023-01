Polizei nimmt gesuchten Straftäter bei Routinekontrolle fest

Frankfurt (Oder) - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist bei einer Routinekontrolle der Polizei in Frankfurt (Oder) festgenommen worden. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 27-Jährige sollte 80 Tage in Haft, weil er eine vierstellige Geldstrafe nicht gezahlt hatte. Zudem war eine Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet worden. Weitere Angaben zu den Haftbefehlen konnte die Polizei nicht machen. Der Mann wurde am Montagnachmittag kontrolliert. Die Polizisten fanden ein Einhandmesser bei ihm und überprüften daraufhin seine Personalien, wie es hieß.