Polizei rätselt: Wo gehört ausgesetzter Gartenzwerg hin?

Hannoversch Münden - Kleinwüchsiges, zipfelbemütztes und weißbärtiges Fabelwesen sucht seine Heimat: Bislang vergeblich hat die Polizei in Hannoversch Münden im Landkreis Göttingen das Zuhause eines ausgesetzten Gartenzwergs gesucht. Ein mutmaßlich verwirrter Mann sei am Montag orientierungslos durch mehrere Gärten gestreift und habe alles, was er fand, eingesammelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann verteilte er sämtliche Funde kreuz und quer in den Gärten der Nachbarschaft. Die Polizei wurde gerufen, die Beamten konnten laut Mitteilung „auf allen Grundstücken den Ausgangszustand wiederherstellen“. Gestohlen wurde nichts.

Nur: Für den Gartenzwerg sei es nicht gut gelaufen, weder habe er einem Haushalt zugeordnet werden können noch habe sich jemand gemeldet, der ihn vermisst. Die Polizei kommentierte, dies könne einen gewissen Verdacht nahelegen, „den wir aber an dieser Stelle nicht weiterverfolgen wollen“. Unterschlupf nach dem Durcheinander habe der Zwerg nun erstmal bei der Polizei gefunden. Auf der Wache könne er rund um die Uhr abgeholt werden. In der Mitteilung hieß es dazu: „Für Ortsunkundige: Wer das Dienstgebäude hinter den sieben Bergen vermutet, irrt.“