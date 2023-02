Dresden - Ein ausgebüxter Hund hat am Montagvormittag die Dresdner Polizei zum Eingreifen veranlasst. Der kleine Bolonka Zwetna hatte sich für seinen Ausflug ausgerechnet die Autobahn 4 ausgesucht und drohte dort unter die Räder zu geraten. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen die Beamten informiert, dass auf Höhe der Abfahrt Dresden-Altstadt ein Hündchen frei herumlief. Nach etwa einer Stunde konnte das Tier eingefangen und zu einem Tierarzt gebracht werden. Die Besitzerin hatte bereits über die sozialen Medien nach dem Hund gesucht und konnte ihn am Mittag wohlbehalten in Empfang nehmen.