Polizei rettet verirrte Wanderer von Steilhang

Stadtroda/Jena - Zwei verirrte Wanderer aus Niedersachsen haben in der Nacht zu Donnerstag eine großangelegte Polizeisuche in Thüringen ausgelöst. Die beiden ortsunkundigen Männer hatten sich in einem Waldgebiet bei Golmsdorf (Saale-Holzland-Kreis) in der Nähe der Dornburger Schlösser verlaufen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der 74-Jährige und sein 34 Jahre alter Sohn waren einen Steilhang abgestiegen und kamen dann nicht mehr weiter.

Als es dunkel wurde, nutzten sie Notruf. Es habe mehrere Stunden gedauert, bis Vater und Sohn schließlich gefunden werden konnten. Sie seien bis auf Schürfwunden unverletzt geblieben, hieß es. Bei der Suche waren neben Feuerwehr und Höhenrettung auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die beiden Wanderer machen derzeit Urlaub in Thüringen.