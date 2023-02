Wolfsburg - Nach 16 Bränden in Wolfsburg sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisen. Am Sonntag brannte es in der Stadt an einem Supermarkt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem standen 15 Müllbehälter in Flammen.

Verletzt wurde durch die Feuer den Angaben zufolge niemand. Alle Brände brachen demnach im Stadtteil Westhagen aus. Die Polizei schließt einen Zusammenhang daher nicht aus. Bei dem Lebensmittelladen brannten Paletten im Anlieferungsbereich, die Flammen sprangen auf ein Dach über. Die Polizei gab den Schaden in einer ersten Schätzung mit 500 000 Euro an.

Die Beamten suchen nach einer männlichen, schlanken Person mit kurzen dunklen Haaren und einem kurzen Vollbart. Er könnte Täter oder Zeuge sein, sagte ein Polizeisprecher.