Polizei sucht nach Raubüberfall in Wohnung nach Zeugen

Braunschweig - Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Braunschweig sucht die Polizei nach Zeugen. Vier bisher unbekannte Täter brachen am Mittwochabend in eine Wohnung ein, indem sie die Tür gewaltsam öffneten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die maskierten Täter stahlen Gegenstände in nicht genanntem Wert.

Zur Zeit des Überfalls befanden sich den Angaben nach ein 19 Jahre alter Mann aus Gifhorn und ein 23 Jahre alter Mann aus Braunschweig in der Wohnung. Einer von ihnen floh durch ein Fenster und alarmierte die Polizei. Der andere wurde mit einer Waffe bedroht.

Die Verdächtigen sollen zwischen 170 und 190 Zentimeter groß und zwischen 18 und 25 Jahre alt sein.