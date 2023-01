Polizei sucht nach zu Fuß geflüchteten Autodieben

Neuruppin - Nach einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 24 und einer Karambolage sucht die Polizei die Gegend bei Neuruppin seit dem frühen Freitagmorgen nach zwei Autodieben ab. Sie flüchteten zu Fuß. Auch mit Drohnen und einem Fährtenhund war die Polizei im Einsatz, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Bundesstraße 167, die die Autobahn bei Neuruppin kreuzt, war rund drei Stunden gesperrt. Die Ganoven waren um die 100 Kilometer von Mecklenburg-Vorpommern bis nach Brandenburg unterwegs. Dabei hatten sie wahrscheinlich leichtes Spiel, um an das Auto heranzukommen.

Der Fall nahm am frühen Freitagmorgen seinen Ausgang im Dorf Poltnitz bei Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, wo die unbekannten Täter das Auto stahlen. Zuvor berichtete die „Ostseewelle“ darüber. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilte, stand das Auto nach ersten Erkenntnissen unverschlossen vor einem Privatgrundstück in Poltnitz. Der Fahrzeugschlüssel soll im Auto gewesen sein.

Die Polizei entdeckte das gestohlene Auto dann auf der A24 Richtung Berlin. Als Einsatzkräfte im Kreis Ostprignitz-Ruppin den Wagen kontrollieren wollten, reagierten die mutmaßlichen Diebe nicht auf die Haltezeichen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. An der Anschlussstelle Neuruppin wollten sie dann abfahren, krachten jedoch auf ein anderes Auto. Der Fahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Da auch die Diebe nach der Kollision nicht mehr weiterfahren konnten, rannten sie davon.

Der Auto-Diebstahl bei Parchim steht vermutlich auch im Zusammenhang mit einem vorher in Schleswig-Holstein entwendeten Wagen, wie die Polizei in Ludwigslust mitteilte. Die bislang unbekannten Diebe mussten das Fahrzeug vermutlich nach einer Panne stehen lassen, es wurde auf der A24 bei Parchim auf dem Standstreifen entdeckt.