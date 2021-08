Polizei sucht Zeugen nach Bankeinbruch in Norderstedt

Norderstedt - Nach dem spektakulären Einbruch in eine Norderstedter Filiale der Hamburger Sparkasse (Haspa) sucht die Polizei weiter nach Hinweisen. Experten der Spurensicherung suchten am Tatort immer noch nach Spuren, teilte die Polizei am Freitag mit. Das könne noch dauern. Unbekannte waren am vergangenen Wochenende durch einen Deckendurchbruch in den Tresorraum der Sparkasse im Stadtzentrum von Norderstedt (Kreis Segeberg) eingedrungen und hatten Schließfächer aufgebrochen. Keine Alarmanlage ging los. Gestohlen wurden Bargeld und Wertgegenstände in unbekannter Menge.

Aufgrund der verwendeten Werkzeuge gehen die Ermittler davon aus, dass der oder die Täter ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Entsprechend suchten die Beamten nach Zeugen, die im Bereich des Tatortes innerhalb der letzten zwei Wochen Transporter oder Handwerkerfahrzeuge beobachtet haben, sagte ein Polizeisprecher.