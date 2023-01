Berlin - Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Berlin-Charlottenburg im November vergangenen Jahres Zeuginnen und Zeugen. Am 29. November waren den Angaben der Polizei vom Donnerstag zufolge zwei maskierte Männer in das Geschäft in der Kantstraße gestürmt und hatten Reizgas versprüht. Anschließend öffneten sie mehrere Schubladen und nahmen Schmuckstücke und Uhren an sich. Danach seien sie mit einem Fluchtwagen entkommen, in dem ein unbekannter Fahrer gewartet habe. Zwei Menschen wurden bei dem Überfall verletzt.