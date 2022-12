Polizei überführt mutmaßlichen Dieb von „Darth Vader“-Figur

Hannover - Ein 52-Jähriger soll in Hannover eine 1,35 Meter große Lego-Figur von der Laderampe eines Kaufhauses gestohlen haben. Die Nachbildung des Bösewichts „Darth Vader“ aus der Filmreihe „Star Wars“ verschwand am 24. November zunächst spurlos. Der Kontakt mit der dunklen Seite der Macht habe für den mutmaßlichen Dieb allerdings schwerwiegende Folgen gehabt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Denn ein Mitarbeiter der Firma, die die Figur abbauen sollte, entdeckte sie später im Internet. Der Film-Schurke aus Lego hat laut Polizei einen geschätzten Wert von etwa 1000 Euro. Im Internet wurde er für deutlich weniger Geld angeboten.

Die Ermittler gaben sich nach Bekanntwerden des Verdachts als potenzielle Käufer aus und vereinbarten eine Übergabe der Lego-Figur am Mittwochabend bei dem 52-Jährigen in Hannover-Ricklingen. Statt des Geldes habe der Mann jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahls erhalten, hieß es weiter. Den „Darth Vader“ sei er auch los. Die Figur warte im Polizeikommissariat auf die Weiterreise zu seinem rechtmäßigen Besitzer.