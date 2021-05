Polizei verhaftet Dealer: Mehr als fünf Kilo Drogen gefunden

Frankfurt/Main - Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei in Frankfurt einen Drogenhändler festgenommen. In der Wohnung des 27-Jährigen seien über fünf Kilogramm Drogen gefunden worden, dabei habe es sich hauptsächlich um Amphetamin und Marihuana gehandelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch die Aussage von Zeugen hatten die Beamten Informationen über den laut Polizei „regen Drogenhandel“ erhalten, am Sonntagmorgen wurde die Wohnung des 27-Jährigen im Stadtteil Bergen-Enkheim durchsucht. Seit November war gegen den Mann ermittelt worden.