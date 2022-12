Polizei: Verletzte bei Busunfall ist 14-jährige Jugendliche

Berlin - Nach dem schweren Busunfall am Samstagabend in Berlin-Lankwitz, bei dem eine 15-jährige getötet wurde, steht nun auch die Identität der verletzten Person fest. Wie die Polizei am Sonntagmorgen auf Anfrage mitteilte, handelt es sich um eine 14-Jährige. Die Jugendliche habe schwere Verletzungen erlitten und werde in einem Krankenhaus behandelt. Ein Doppeldecker-Linienbus hatte die beiden Fußgängerinnen auf der Leonorenstraße erfasst, die genaue Ursache steht laut Polizei noch nicht fest. Die Jugendlichen wurden unter dem Bus eingeklemmt. Um sie zu bergen, kam ein sogenannter Rüstwagen zum Einsatz, der den Bus mit Hilfe hydraulischer Geräte anhob.