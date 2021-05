Polizei warnt vor günstigen Immobilienanzeigen

Krefeld - Die Polizei warnt vor Identitätsdiebstahl mit Hilfe von günstigen Immobilienangeboten. Die Masche sei in den vergangenen Tagen gehäuft in Krefeld aufgetreten, teilte die dortige Polizei am Mittwoch mit. Die Bonner Polizei hatte bereits vor einiger Zeit in gleicher Sache gewarnt. Dabei haben es Betrüger auf die Ausweisdaten der Interessenten abgesehen.

Auf bekannten Online-Plattformen bieten sie zum Schein Immobilien zum Verkauf an. Die Interessenten werden dann gebeten, eine Kopie ihres Personalausweises zuschicken - angeblich für die Unterlagen des Immobilienmaklers. In einigen Fällen sei auch um eine Anzahlung gebeten worden.

Binnen einer Woche registrierte die Krefelder Polizei nun zwölf solcher Betrugsversuche. „Mit der Kopie und den Daten des Ausweises können die Täter Smartphones bestellen, alle möglichen Verträge abschließen, Bankkonten eröffnen, oder sich in Onlineshops anmelden“, warnt die Polizei.