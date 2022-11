Polizeieinsatz: Junge droht Lehrern und Schülern

Birkungen - Ein 15-Jähriger hat am Freitag am staatlichen Förderzentrum in Birkungen (Kreis Eichsfeld) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Junge sei in der Vergangenheit der Schule verwiesen worden und habe sich gegenüber Lehrern und Schülern in einer bedrohlichen Weise geäußert, teilte die Polizei mit. Diese alarmierten daraufhin die Polizei, die eine Vielzahl von Einsatzkräften zur Schule beorderte. Der Schüler wurde schließlich im Stadtgebiet von Leinefelde widerstandslos festgenommen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.