Polizisten arbeiten enger zusammen

Braunschweig/Magdeburg - Die Polizei in Braunschweig und Magdeburg will ihre Zusammenarbeit vertiefen. „Kriminalität kennt keine Ländergrenzen“, sagte der Braunschweiger Polizeipräsident Michael Pientka am Mittwoch. So soll es in Zukunft bei Einsätzen wie der Verfolgung eines flüchtenden Straftäters einen besseren Informationsaustausch und eine optimierte Kommunikation geben.

Sowohl die Einsatzkräfte als auch die jeweiligen Leitstellen sollen länderübergreifend besser miteinander vernetzt werden. Auch die Beobachtung von Fußball-Fangruppen bei Risikospielen soll so erleichtert werden.

Schon seit dem Jahr 2019 arbeiten die beiden Behörden regelmäßig zusammen. „Diese Zusammenarbeit wollen wir festigen und die gemeinsamen Anstrengungen durch eine enge Kooperation weiter ausbauen“, sagte Pientka.