Polizisten bei Einsatz wegen Ruhestörung angegriffen

Bad Lauchstädt - Bei einem Einsatz wegen einer nächtlichen Ruhestörung sind in Bad Lauchstädt (Saalekreis) drei Polizeibeamte verletzt worden. Sie waren gegen 2.00 Uhr am Montag gerufen worden, weil auf einem Hinterhof lautstark gefeiert wurde, teilte ein Polizeisprecher in Halle mit. Ein 52-Jähriger griff plötzlich die Beamten an, schlug und trat um sich. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt, wie es hieß. Ein weiterer musste wegen einer Handverletzung in einem Klinikum behandelt werden. Die Feier wurde aufgelöst.

Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.