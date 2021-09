Dresden - Ein 39-Jähriger hat am Dienstagabend in einem Imbiss im Dresdner Stadtteil Naußlitz randaliert. Der Mann, auf dessen unbekleidetem Oberkörper ein tätowiertes Hakenkreuz sichtbar war, beschimpfte auch die alarmierten Beamten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen den Deutschen wird nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.