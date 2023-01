Fresenburg - Ein ausgebüxtes Pony ist bei Fresenburg (Landkreis Emsland) vom Auto eines 22-Jährigen angefahren worden. Das Tier war am Freitagabend unvermittelt auf die Bundesstraße 70 gelaufen, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Es verendete noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens an seinem Wagen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.