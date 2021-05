Poser verstoßen gegen Corona-Verordnung: 1300 Euro Bußgeld

Celle - 80 Menschen, die überwiegend der sogenannten Autoposer Szene angehören, haben in Celle gegen Corona-Verordnungen verstoßen. Die Autoposer versammelten sich in der Nacht zu Samstag mit 50 Autos auf Parkpaletten, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge sprach die Polizei Bußgelder in Höhe von fast 1300 Euro aus. Die versammelten Autoposer hätten sich uneinsichtig gezeigt, sie wurden gegen Mitternacht des Platzes verwiesen. Zuvor hätten sich Anwohner über den Lärm beschwert.