Potsdam will nach drohender Cyberattacke wieder ans Netz

Potsdam - Nach dem Abklemmen vom Internet wegen einer drohenden Cyberattacke kurz vor dem Jahreswechsel will die Landeshauptstadt Potsdam demnächst wieder ans Netz gehen. Die Stadt bereite die Wiederinbetriebnahme der Onlineverbindung vor, teilte sie am Freitag mit. Derzeit liefen Sicherheitstests, ein Zeitplan zur schrittweise geplanten Wiederinbetriebnahme der einzelnen Systeme solle kommende Woche vorliegen.

Die Stadtverwaltung hatte die Verbindung zum Internet am 29. Dezember nach Hinweisen von Sicherheitsbehörden auf einen bevorstehenden Cyberangriff gekappt. Einige Leistungen für Bürgerinnen und Bürger sind deshalb derzeit nicht möglich - wie das Beantragen eines vorläufigen Reisepasses, die An- und Abmeldung von Fahrzeugen und An- und Ummeldungen. Anträge zum Beispiel für Wohngeld und Elterngeld können per Post gestellt werden.