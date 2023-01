Praxen können Affenpocken-Impfungen weiter vornehmen

Niaid/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Berlin - Ein nicht rechtzeitig über 2022 hinaus verlängerter Vertrag hat in manchen Berliner Arztpraxen zu Jahresbeginn zum Aussetzen von Impfungen gegen Mpox (Affenpocken) geführt. Man bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten für die Praxen und Impfwilligen, teilte der Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung, Hans-Christoph Keller, am Mittwoch mit. „Selbstverständlich haben wir alles daran gesetzt, dass die Impfungen unverzüglich und verlässlich fortgeführt werden können.“ Der Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) sei inzwischen unterzeichnet worden, sodass die Finanzierung der Impfungen wieder gesichert sei. „Das bedeutet: Die Praxen können ab sofort weiter Impfungen vornehmen“, sagte Keller.

Von der KV Berlin hieß es auf Anfrage, man werde die Mitglieder zeitnah darüber informieren, dass der Vertrag nunmehr unterschrieben sei und die Impfungen fortgesetzt werden können. Zuvor hatte der RBB am Mittwoch über die Probleme berichtet.

In Berlin waren 2022 im bundesweiten Vergleich besonders viele Menschen - rund 1670 - von dem internationalen Mpox-Ausbruch betroffen. Gegen die Erkrankung wird in Berlin unter anderem in HIV-Schwerpunktpraxen geimpft. Der RBB berichtete von Hunderten ausgefallenen Impfterminen seit Jahresbeginn. Offizielle Angaben dazu gab es weder von der Senatsverwaltung noch von der KV.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Affenpocken kürzlich in Mpox umbenannt, in einer einjährigen Übergangszeit würden aber noch beide Namen verwendet.