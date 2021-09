Preisverleihung beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin - Beim 30. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern werden am heutigen Abend (18.30 Uhr) in Schwerin die Preise verliehen. In vier Wettbewerben vergeben die Festivaljurys ihre Auszeichnungen. Der Hauptpreis für den besten Spielfilm, der „Fliegende Ochse“, ist mit 15.000 Euro dotiert. Ein Preisträger steht bereits fest: Der Ehrenpreis „Goldener Ochse“ wird bei der Verleihungsgala dem Film- und Fernsehschauspieler Ulrich Tukur für seine Lebensleistung überreicht.

Das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern geht am Sonntag zu Ende. Seit Dienstag wurden 129 Produktionen aus 25 Ländern präsentiert, darunter elf deutsche Erstaufführungen und fünf Uraufführungen.