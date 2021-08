Prozess um gewaltsamen Tod eines Mannes beginnt

Itzehoe - Wegen Verdacht des Totschlags muss sich ein 29-Jähriger heute vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 7. März in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) einen 25 Jahre alten Bekannten getötet zu haben. Der Angeklagte sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind 13 Verhandlungstage angesetzt.

Früheren Angaben der Polizei zufolge wurde der Mann dabei beobachtet, wie er nach der Tat von einer Kanalfähre in Brunsbüttel ins Wasser sprang. Er konnte gerettet werden und wies erhebliche Schnittverletzungen an Armen und Händen auf. Im Krankenhaus soll er einer Krankenschwester gesagt haben, er habe einen Bekannten mit dem Messer erstochen. Wenig später fanden die Ermittler in einer Wohnung die Leiche des 25-Jährigen. Laut Polizei war es zu einem heftigen Kampf zwischen den beiden Iranern gekommen.