Prozessbeginn: Mann stoch auf Freund ein

Rostock - Weil er ohne erkennbaren Grund und mit Tötungsvorsatz auf einen anderen Mann eingestochen haben soll, muss sich ein 23-Jähriger von Dienstag (09.30 Uhr) an vor dem Landgericht Rostock verantworten. Laut Anklage soll er im vergangenen März in Güstrow mit einem Messer zunächst auf den Rücken eines zur Tatzeit 23 Jahre alten Freundes eingestochen haben. Anschließend habe er ihm weitere 28 Stich- und Schnittverletzungen vorrangig im Kopf- und Halsbereich sowie am Oberkörper zugefügt. Das Opfer konnte sich durch einen Sprung aus dem Fenster im ersten Obergeschoss retten. Der Mann kam mit einer lebensbedrohlichen Lungenverletzung ins Krankenhaus.

Der Angeklagte, der sich wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verantworten muss, sitzt in Untersuchungshaft. Das Gericht hat insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt.