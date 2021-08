Publikum ist zurück: Letztes Weltstars-Konzert ausverkauft

Redefin - Das Festspiele-Publikum kehrt in größerer Zahl in die Konzertsäle zurück: Das letzte „Weltstars in Redefin“-Konzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in dieser Saison fand am Samstag vor ausverkauftem Haus statt. Die Weltklasse-Cellistin Sol Gabetta und das Orchestre Philharmonique de Radio France begeisterten rund 1250 Klassik-Liebhaber. Aufgrund der Hygienevorgaben in der Pandemie durften die Festspiele die riesige Reithalle des Landgestüts im Landkreis Ludwigslust-Parchim zur Hälfte dessen füllen, was ohne Corona möglich ist.

„Es ist eine große Erleichterung, wieder einen den Umständen entsprechend vollen Saal vor sich zu haben“, sagte Festspiele-Intendantin Ursula Haselböck der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist auch für die Musiker ein besonderes Erlebnis, das gibt schon eine besondere Energie wechselseitig - auf die Bühne und zurück.“ Für das Orchester sei es das erste Konzert auf Tour seit dem Frühjahr 2020 gewesen.

Im Juni hatten die Festspiele noch ihr erstes „Weltstars in Redefin“-Konzert der Saison pandemiebedingt absagen müssen. Ende Juli spielten dann die Geigen-Virtuosen Daniel Hope und Nigel Kennedy ihre Konzerte jeweils vor halbleeren Rängen. „Im Juni und Juli haben wir gespürt, dass noch große Vorbehalte da waren“, sagte Haselböck. Viele Menschen hätten Ängste gehabt, sich nicht in die Konzertsäle zurückgetraut. Nun hoffe sie, dass das Publikum erkenne, dass Kultur ein sicherer Ort sei, weil die Maßnahmen doch noch sehr streng seien.

Der Festspielsommer dauert noch drei Wochen. Er endet am 18. September mit einem Konzert in der St. Georgen-Kirche Wismar mit dem Elbphilharmonie Orchester und dem Pianisten Kirill Gerstein.