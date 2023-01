Radfahrer an Ampel von Auto angefahren und schwer verletzt

Berlin - Ein Radfahrer ist in Berlin-Spandau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 57-Jährige wurde nach dem Unfall am Montagabend auf dem Falkenseer Damm Ecke Askanierring mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 27 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik.

Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Autofahrer grün. Der Radfahrer kam von links, nachdem er sein Fahrrad gewendet haben soll. Der Falkenseer Damm war in eine Richtung etwa vier Stunden gesperrt, wie es hieß.