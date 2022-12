Radfahrer fährt Kind an und verletzt es leicht

Bremerhaven - Ein zwölf Jahre alter Junge ist in Bremerhaven von einem Fahrradfahrer angefahren und leicht verletzt worden. Der Radfahrer sprach danach kurz mit dem Kind, fuhr dann aber davon, ohne sich um den Jungen zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge kam es am Montagmittag zu dem Zusammenstoß an einer Bushaltestelle im Stadtteil Mitte, an der der Zwölfjährige wartete. Der Junge stürzte durch den Radfahrer und verletzte sich. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten und nach Zeugen, die Hinweise geben können.