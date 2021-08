Radfahrer mit mehr als vier Promille gestürzt

Ein Polizist hält an einer Kontrollstelle eine Winkerkelle in der Hand.

Norderstedt - Ein betrunkener Radfahrer ist am Dienstag in Norderstedt gestürzt und wegen seines alkoholisierten Zustands in die Klinik gekommen. Er habe zunächst versucht, seine Fahrt fortzusetzen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe der 37 Jahre alte Mann jedoch so stark geschwankt, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben des Sprechers einen Wert von mehr als vier Promille. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.