Zwickau - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 63 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Der genaue Hergang des Unfalls am Mittwochnachmittag in einem Kreuzungsbereich in Zwickau (Landkreis Zwickau) war zunächst unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann stürzte bei dem Unfall und musste stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden. Die 65-jährige Fahrerin des Autos blieb unverletzt.