Radfahrer prallt gegen aufgerissene Autotür

Berlin - Ein 67 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Mitte schwer verletzt worden, als er gegen eine plötzlich geöffnete Tür eines Transporters prallte. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 21-jährige Fahrer des Kleintransporters hatte die Tür den Angaben zufolge am Sonntagmittag auf der Nebenfahrbahn der Klingelhöferstraße aufgerissen, der Radler stürzte dadurch zu Boden. Er verletzte sich am Kopf und Rumpf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.