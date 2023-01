Berlin - Eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Spandau ist ein beteiligter Radfahrer gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 57-jährige Mann soll mit seinem Rad am 2. Januar auf der Straße gewendet haben. Ein 27-jähriger Autofahrer, dessen Ampel Grün zeigte, fuhr ihn an. Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen, an denen er am Dienstag starb.