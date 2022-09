Radfahrer von Transporter erfasst: 66-Jähriger stirbt

Altdöbern - Ein Radfahrer ist am Freitagmorgen bei Altdöbern (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) von einem Transporter angefahren und tödlich verletzt worden. Der 66-Jährige starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Der Transporterfahrer wurde mit einem Schock in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt zum Hergang und zur Ursache des Unfalls. Bei den Ermittlungen werde die Polizei von einem Sachverständigen der Dekra unterstützt, hieß es. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.