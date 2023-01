Hannover - Nach einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen in Hannover ist eine Radfahrerin am Donnerstag ihren schweren Verletzungen erlegen. Laut Polizei hatte der Lkw sie im Anschluss an die Kollision an einer Kreuzung am Donnerstagmorgen noch mitgeschleift, was dessen Fahrer zunächst offenbar nicht bemerkte. Wie auch der NDR berichtete, hatte der Mann das Fahrrad beim Abbiegen vermutlich übersehen.