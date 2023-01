Hannover - Nach dem Tod einer Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Hannover ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Tötung. Der Lastwagen habe die 59-Jährige angefahren und etwa 700 Meter mitgeschleift, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 54 Jahre alte Lastwagenfahrer am Donnerstag nach rechts abgebogen, als er die auf dem Radweg in die gleiche Richtung fahrende 59-Jährige mit seinem Transporter anfuhr. Die Frau wurde bis zu einem Betriebsgelände mitgeschleift, dort starb sie an ihren schweren Verletzungen.