Dresden - Eine Radfahrerin ist in Dresden von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau hatte am Mittwochnachmittag in der Inneren Altstadt die Straßenbahnschienen mit ihrem Rad überquert. Dabei stieß die 52-Jährige mit der Bahn zusammen und verletzte sich schwer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Bahnfahrer wurde leicht verletzt.