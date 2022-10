Raffinerie PCK: Minister sieht Fortschritt bei Verhandlung

Potsdam - Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) setzt auf baldige Fortschritte bei den Verhandlungen mit Polen über Öllieferungen an die Raffinerie PCK in Schwedt. Das Bundeswirtschaftsministerium sei im Augenblick guter Hoffnung, in absehbarer Zeit mit Informationen kommen zu können, dass eine Versorgung über die polnische Seite mit weiteren dreieinhalb Millionen Tonnen Öl möglich sein werde, sagte Steinbach am Mittwochabend in der Debatte im Landtag in Potsdam. Das Ministerium in Berlin sei intensiv in Verhandlungen mit Polen.

Die Bundesregierung sucht angesichts des Ölembargos gegen Russland ab 2023 nach Wegen, die Raffinerie in Schwedt unabhängig von russischem Öl zu machen. Bislang wird die Raffinerie größtenteils über die Druschba-Pipeline mit russischem Öl beliefert. Der Bund hat zudem die Kontrolle über die deutschen Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft übernommen, die an der PCK-Raffinerie beteiligt sind. Rosneft galt als Hindernis für Verhandlungen mit Polen über eine Versorgung des Werks mit Tankeröl über Danzig.