Ramelow bei Eröffnung des Thüringer Wandertages

Suhl-Schmiedefeld - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird am heutigen Morgen (9.30 Uhr) zur Eröffnung des 29. Thüringer Wandertages erwartet und nimmt an einer Wandertour auf dem Rennsteig teil. „In den vergangenen eineinhalb Jahren haben wir einmal mehr gelernt, welchen Mehrwert Wald, Feld und Wiesen haben - ökologisch wie auch gesellschaftlich“, erklärte Ramelow, der auch Schirmherr des Wandertages ist, vorab der Deutschen Presse-Agentur. Als Freizeiteinrichtungen, Restaurants, Kneipen und Hotels geschlossen werden mussten, sei ein noch stärkerer Wunsch entstanden, in die Natur zu gehen.

„Wanderwege erfreuten sich in kürzester Zeit noch größerer Beliebtheit, und ich - der ich so oft es geht in der Natur unterwegs bin - unterstütze dies von ganzem Herzen“, so Ramelow.

Beim diesjährigen Thüringer Wandertag stehen insgesamt zehn Routen zur Auswahl. Alle liegen nach Angaben der Organisatoren im Bereich leicht bis mittelschwer. Eröffnet wird der Wandertag durch die ehemalige Ministerpräsidentin Thüringens und Präsidentin des Thüringer Wanderverbands, Christine Lieberknecht (CDU).