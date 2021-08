Ramelow bei Festakt: Weimarer Dreieck ist historische Chance

Weimar - Das außenpolitische Gesprächsformat Weimarer Dreieck zwischen Deutschland, Frankreich und Polen ist nach Ansicht von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) eine historische Chance. Dass sich 1991 kurz nach dem Mauerfall die Außenminister der drei Nationen in Weimar getroffen hätten, sei ein „großer Tag für Europa“ gewesen, sagte Ramelow am Sonntag bei einem Festakt in Weimar anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Formats. Es sei eine schöne Perspektive, dass es inzwischen keine tödliche Grenze mehr zwischen den Staaten gibt.

Auch heute werde die Partnerschaft auf vielen Ebenen weitergetragen, etwa durch Thüringer Regionalpartnerschaften mit Malopolska in Polen und Hauts-de-France in Frankreich. So könne man sagen: „Wir stehen zusammen. Auch in verrückten Zeiten.“ In der Corona-Krise etwa habe man sich gegenseitig geholfen.

Das Weimarer Dreieck war 1991 bei einem Treffen der damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski im thüringischen Weimar gegründet worden. Es diente zunächst vor allem der Heranführung Polens und anderer osteuropäischer Staaten an die Europäische Union und an die Nato. Nach mehrjähriger Pause trafen sich die Außenminister der drei Länder im vergangenen Herbst wieder, um Gespräche in dem Format zu führen.