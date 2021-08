Ramelow: Geteiltes Deutschland und Europa nicht vergessen

Erfurt - Die Geschichte der deutschen und europäischen Teilung zeigen nach Ansicht von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), dass sich Freiheit und Selbstbestimmung nicht einsperren lassen. Auch deshalb sei es wichtig, an den Mauerbau der DDR vor 60 Jahren und die Öffnung der innerdeutschen Grenze 1989 zu erinnern, erklärte Ramelow am Donnerstag in Erfurt.

Es gehe dabei auch um die Erinnerung an die Menschen, „die an der innerdeutschen Grenze den Wunsch nach Freiheit mit dem Leben bezahlten sowie der vielen Menschen in Ostdeutschland, die im Jahr 1989 das sinnfälligste Symbol der Teilung stürzten und damit den Weg zur Einheit ebneten“.

Am 13. August 1961 begann der Bau der Berliner Mauer. Grenzzäune und -türme mit Todesstreifen zogen sich später entlang der Grenze der DDR, um zu verhindern, dass Menschen in die westliche Welt gelangten.

Es gelte heute, die friedliche Kraft der Maueröffnung zu nutzen, um Kalte und Heiße Kriege zu verhindern, so Ramelow. Es sei weiterhin Auftrag, dem Vergessen und der Verharmlosung entgegenzuwirken. Im Bewusstsein bleiben müsse als Mahnung ein geteilte Deutschland und ein Europa mit viel Stacheldraht und Grenzen, die den ehemaligen Osten vom ehemaligen Westen trennten.

Ramelow: „Wir erinnern an getrennte Familien und Geschwister und an eine Zeit, in der Rechtsstaatlichkeit und demokratische Verhältnisse kein normaler Alltag waren.“ Die Geschichte lehre, dass Freiheit, Frieden und Selbstbestimmung nicht selbstverständlich seien.