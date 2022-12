Ramelow nimmt Friedenslicht aus Bethlehem entgegen

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat am Montag in Erfurt das Friedenslicht aus Bethlehem in Empfang genommen. Das Licht wurde von Pfadfinderinnen und Pfadfindern des Diözesanverbandes Erfurt der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg in die Thüringer Staatskanzlei gebracht.

Die Aktion Friedenslicht wurde 1986 vom Österreichischen Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen. Seitdem entzündet jedes Jahr ein Kind die Flamme in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem. Von dort aus wird sie per Flugzeug nach Wien gebracht. Seit 1994 verteilen deutsche Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Friedenslicht. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Frieden beginnt mit Dir“.