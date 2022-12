Ramelow: Siegesmund prägte Rot-Rot-Grün

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Leistungen der scheidenden Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) gewürdigt. „Anja Siegesmund hat Rot-Rot-Grün in Thüringen stark geprägt und dies jederzeit aus tiefer Überzeugung vertreten“, sagte der Linke-Politiker am Freitag, nachdem Siegesmund ihren Rückzug aus der Landespolitik bekannt gegeben hat. Er bedauere ihren Schritt, respektiere ihn aber. „Sie war für mich stets eine verlässliche Partnerin – auch in ihrer Funktion als Vertreterin des Ministerpräsidenten“, sagte Ramelow. Das Niederlegen des Ministerinnenamtes sei eine selbstbestimmte Entscheidung von ihr.