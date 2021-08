Ramelow: Thüringen wird afghanische Ortskräfte aufnehmen

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Aufnahme afghanischer Ortskräfte und deren Familien zugesichert. Wenn diese Menschen für deutsche Institutionen tätig gewesen seien, dann sei es auch die Pflicht, nun zu handeln und für Integration die Weichen zu stellen, hieß es am Mittwoch in einem Tweet des Regierungschefs.

Wie viele Ortskräfte der Freistaat aufnimmt, konnte das Migrationsministerium zunächst nicht sagen. Entscheidend sei die Lage vor Ort, hieß es. Da die Ortskräfte kein Asylverfahren durchlaufen, werden sie laut Ministerium grundsätzlich auch nicht in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl, sondern in den Kommunen untergebracht.

Die ersten Geretteten aus Afghanistan waren am Mittwoch mit einer Lufthansa-Maschine in Frankfurt/Main gelandet. Sie sollten mit einem Bus in eine Aufnahmeeinrichtung nach Hamburg gebracht werden.