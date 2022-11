Ramelow will bei der Landtagswahl 2024 antreten

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will bei der kommenden Landtagswahl im Freistaat erneut als Spitzenkandidat der Linken antreten. Wenn die Gremien seiner Partei zustimmten, wolle er dem Land ein Angebot machen, sagte er dem „Spiegel“. Die Thüringer Linke will am 26. November über Ramelows mögliche Spitzenkandidatur beraten. Der 66-Jährige sagte dem „Spiegel“, es schrecke ihn nicht, dass die AfD in Thüringen in Umfragen derzeit stärkste Kraft ist. „Es motiviert mich.“

AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke sei wesentlich unbeliebter als er selbst. Er hoffe, dass sich seine Beliebtheit in der Bevölkerung in Stimmen für die Linke ummünzen lasse.

Bodo Ramelow führt seit 2020 eine Minderheitsregierung aus Linke, SPD und Grüne an, die im Parlament auf vier Stimmen aus der Opposition angewiesen ist, um Mehrheiten zu erreichen. Bisher kamen diese Stimmen vor allem von der CDU.

„Mir wäre lieber gewesen, wir hätten längst Neuwahlen gehabt, dann hätten wir Klarheit“, sagte Ramelow dem „Spiegel“. Eine angepeilte Neuwahl im Jahr 2021 war gescheitert, weil es bei CDU und Linken Abweichler gegeben hatte.