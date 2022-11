Ramelow würde volle Wahlperiode im Amt bleiben

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) würde im Falle seiner Wiederwahl eine vollständige Legislatur Regierungschef bleiben wollen. „Ganz klar, ja“, sagte er am Samstag in Erfurt auf die Frage, ob er eine komplette Legislatur im Amt bleiben würde. Der 66-Jährige wurde am Samstag von der Spitze der Thüringer Linken als Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl im Freistaat vorgeschlagen. Sie soll regulär im Herbst 2024 stattfinden. Ramelow führt derzeit eine Minderheitsregierung aus Linke, SPD und Grünen, der im Parlament vier Stimmen für Mehrheiten fehlt.

Ramelow hatte bereits angekündigt, dass er für eine Spitzenkandidatur zur Verfügung steht. Die letzte Entscheidung darüber trifft ein Landesparteitag.