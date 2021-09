Randalierer wirft Metall vom Dach eines Einkaufszentrums

Berlin - Die Höhenretter der Feuerwehr haben in Berlin-Steglitz einen randalierenden Mann vom Dach eines Einkaufszentrums geholt. Der Mann war am Samstagnachmittag in die Baustelle des Forums Steglitz an der Schlossstraße eingedrungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Center wird zur Zeit umgebaut. Die Zeitung „B.Z.“ (Online) berichtete zuerst.

Er randalierte dort und warf demnach Metallteile vom Dach. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei und die Höhenretter der Feuerwehr holten ihn herunter. Es sei nicht einfach gewesen, weil das Dach rutschig war, sagte ein Sprecher des Polizeilichen Lagedienstes. „Die Höhenretter mussten einen Plan erstellen, sich anseilen und sichern. Das dauert einige Zeit.“ Niemand wurde verletzt. Der Mann litt den Angaben zufolge an einer psychischen Störung. Er kam in ein Krankenhaus.