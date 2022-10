Rassistischer Angriff an Bushaltestelle in Charlottenburg

Berlin - Ein Betrunkener hat einen Mann in Berlin-Charlottenburg rassistisch beschimpft und geschlagen. Der 27-jährige aus Bangladesch stieg am Samstagabend mit dem 39-jährigen aus einem Bus der Linie M19 am Kurfürstendamm Ecke Joachimsthaler Straße aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei habe der Ältere ihn plötzlich geschubst und zunächst mit der flachen Hand und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er soll ihn dabei als „Ausländer“ bepöbelt haben, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die alarmierten Beamten schnappten den mutmaßlichen Täter. Dieser bestritt die Vorwürfe. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,3 Promille. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.