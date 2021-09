Raub in Leipzig: Ein 20-Jähriger schwer verletzt

Leipzig - Unbekannte haben in Leipzig einen 20-Jährigen schwer verletzt und ihm die Schuhe gestohlen. Der 20-Jährige sei in der Nacht zum Samstag mit zwei anderen Personen im Alter von 19 und 20 Jahren auf der Jahnallee unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Dort seien sie von drei bis fünf Unbekannten nach Zigaretten gefragt worden. Als die Angesprochenen verneinten, wurden die Unbekannten aggressiv. Sie schlugen und traten den Angaben nach auf die drei Opfer ein. Der 20-Jährige ging zu Boden und bekam weitere Tritte gegen den Kopf ab. Er wurde stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben der Polizei entwendeten die Täter die Schuhe des 20-Jährigen sowie die Musikbox eines anderen Opfers. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.