Vacha - Ein unbekannter Täter hat eine Tankstelle in Vacha im Wartburgkreis überfallen. Er bedrohte die Verkäuferin am Donnerstagabend mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderte Bargeld, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 63-Jährige übergab ihm daraufhin rund 750 Euro. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Er sei vermummt und dunkel gekleidet gewesen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Raub.