Räuber erbeutet vierstelligen Betrag und wird überwältigt

Bad Frankenhausen - Ein bewaffneter Tankstellenräuber ist in der Nacht zum Freitag überwältigt und festgenommen worden. Der 42-Jährige habe die Tankstelle in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) maskiert und mit einem Messer bewaffnet betreten, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Nachdem er einen vierstelligen Geldbetrag erbeutete hatte, überwältigten Zeugen den augenscheinlich unter Drogen stehenden Mann. Die Polizei ermittelt nun.